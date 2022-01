La malédiction des vélodromes

Quatre des pistes en projet ont été construites, dès le début des années 2000. La 5e, à Bernissart, n’a jamais vu le jour.

La première, celle de Ans, existe toujours. Inaugurée lors de la semaine ardennaise en avril 1999 (entre la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège), elle était encore en activité il y a 2 ans. Plus aucune compétition n’y a été organisée depuis. Et lentement, l’usure du temps fait son œuvre.

Il y eut ensuite la piste de Rochefort et celle de Rebecq. Elles aussi frappées par la malédiction des vélodromes.

Rebecq. Construite au début des années 2000. « C’était probablement la plus belle des quatre, nous explique Freddy Havelange. Le cadre était magnifique. » Malheureusement, en 2012, lors de travaux de terrassement d’une nouvelle piscine juste à côté (toujours pas terminée à ce jour), il y a eu un éboulement de terrain. Et la piste a été endommagée. Finalement abandonné, le site est désormais à vendre.

Rochefort. La plus longue des quatre pistes, avec un anneau de 400 mètres et des virages à 22°. Encore en activité mais elle a été touchée par les inondations de juillet 2021. Heureusement sans trop de dégâts.

Enfin, Gilly. La seule piste professionnelle. La seule pouvant porter le nom de vélodrome.

Gilly, son anneau, sa tribune