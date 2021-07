« Il faut se replonger à l’époque, la fin du XIXe siècle. Il n’y avait pas encore d’automobile, les transports se faisaient en train ou en calèche tirée par des chevaux. Les passagers amorçaient la remontée de la falaise en prenant ce parcours circulaire pour rejoindre un chemin en lacets qui gravissait les 150 m de dénivellation pour atteindre le château. »

Cette petite gare est toujours entretenue a minima par la Donation royale, propriétaire des lieux. « Ce bâtiment présente un certain attrait, on pourrait imaginer y organiser des événements culturels et en faire un atout touristique pour notre commune. La qualité du lieu et son acoustique pourraient permettre d’y organiser des concerts », nous explique, enthousiaste, Étienne Marot.

Malheureusement, actuellement, elle est plutôt le lieu de rave partys clandestines et un spot reconnu des urbexeurs.