De la ferme de Bernistap jusqu’à l’entrée du tunnel, un canal d’1 km de long court à travers les champs et pâtures.

Il faut se remettre dans le contexte technique de l’époque. Tout est creusé à la pioche et à la pelle. Les terres de déblais sont directement déposées à côté du canal. Ce sont surtout des femmes qui se chargent de les déplacer dans des hottes. Ces déblais modifient le paysage, créant buttes et vallons. « Si on prend le sentier de promenade qui fait tout le long, on marche sur les déblais qui ont été bougés là il y a 200 ans ».

Le tunnel

Au bout de la balade, apparait enfin le tunnel. Les castors ont, eux aussi, modifié le paysage. Quelques beaux chênes sont couchés, le plan d’eau à l’entrée du tunnel est bien plus grand. Et le niveau d’eau a monté.