09h13,

le niveau 4

Toute la Belgique passe au niveau 4. La menace devient « sérieuse et imminente ». À 9 h 28, les stations de métro sont évacuées et fermées. Les trams et les bus bruxellois sont rappelés par la Stib. Le réseau de téléphonie est totalement saturé. Douze minutes plus tard, un call center avec un numéro d'urgence, le 1771, est lancé. Il est là pour les familles des possibles victimes. À 9 h 50, tout le métro est évacué.

À 10h, la salle des sports de Zaventem se mue en centre d'accueil.