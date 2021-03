Charles Michel : « Nous étions un pays attaqué »

« C’est une journée glaçante dont je me souviendrai jusqu’à la fin de ma vie. » Le 22 mars 2016, alors qu’il s’apprête à quitter son domicile à Wavre, Charles Michel, à l’époque Premier ministre, reçoit un coup de fil de son ministre de l’Intérieur. « Il y a eu une explosion à Zaventem. On n’a pas encore de certitude mais on a une grosse inquiétude que ce soit lié à des questions de terrorisme ».

À 7 h 58, une double explosion a ravagé le hall des départs de l’aéroport de Zaventem. Jan Jambon est un des premiers informés. « Je n’oublierai pas le son de sa voix, ce qu’il me dit à ce moment-là et l’émotion dans sa voix. » Dans la foulée, Charles Michel reçoit aussi un message alarmant de Jacqueline Galant, ministre fédérale de la Mobilité. « À ce moment, on n’a pas encore les informations de la police ou du parquet. Mais tout le monde a l’intuition que c’est un attentat terroriste. »

L’hypothèse de l’attentat est validée très rapidement. Le Premier ministre file vers le centre de crise installé en face du « 16 rue de la Loi ». La voiture du Premier emprunte les grands axes de la capitale et passe à la hauteur de la station de métro Maelbeek où Khalid El Bakraoui a fait exploser son sac à dos piégé à 9 h 11. « On roule avec la voiture sur des débris de verre, se souvient-il alors qu’il était pendu au téléphone depuis son domicile. Dans la voiture, je prends alors connaissance qu’une deuxième explosion est survenue. »

La Belgique est KO. Deux explosions à Zaventem, une dans le métro. Des morts, des dizaines de blessés… Aucun bilan chiffré n’est encore connu. Un de ses collaborateurs s’est extrait du métro et arrive hagard au cabinet. « C’était un des conseillers sécurité qui était dans le métro derrière le lieu de l’explosion. Il est arrivé couvert de poussière, traumatisé par ce qui s’était passé. »