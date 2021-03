Etterbeek est ainsi la première commune de Belgique à réquisitionner un hôtel pour les sans-abri. C’est le Derby, au Cinquantenaire. Nous sommes le 21 mars 2020. De Wolf comprend alors que la crise exacerbe la beauté et la laideur chez l’humain ». Ainsi, à l’ouverture de ces 15 chambres, « certains ont accouru pour prêter main-forte, d’autres se sont enfuis ». Des gardiens de la paix se mobilisent jour et nuit. « Il faut le faire! Avec les problèmes d’hygiène, d’addiction, qu’on peut rencontrer avec ce public », souligne le maïeur. « Ces gars sont restés là 3 mois! » Le travail n’est pas vain. « 10 bénéficiaires de la réquisition ont pu être relogés. On les avait sous la main ce contact, l’humain, c’est autre chose qu’une séance psy par semaine ». Tout ça, « c’est grâce au covid ». « Un soignant avait trouvé la serrure changée le soir en rentrant chez lui. Sa famille le laissait sur le seuil! “On respecte ton boulot, mais nous, on prend pas le risque”, ils lui ont dit » Les événements se précipitent. De son « bunker », De Wolf et son entourage restreint multiplient les décisions inédites. Un poste avancé triant les patients se monte à l’hôpital Saint-Michel. Les parcs sont fermés. Les couturiers sont mobilisés pour les masques des policiers, gardiens de la paix, infirmiers… « Jusqu’à avril, on ne compte aucun mort sur la commune ». Mais les situations « dingues » se succèdent. Comme cette soirée où le maïeur est appelé pour dénicher d’urgence une chambre d’hôtel. « Un soignant avait trouvé la serrure changée le soir en rentrant chez lui. Sa famille le laissait sur le seuil! “On respecte ton boulot, mais nous, on prend pas le risque”, ils lui ont dit ». Deux Etterbeekois se sont retrouvés dans le cas. « Dingue », oui.

Avec le confinement survient aussi la problématique des personnes isolées. « Etterbeek compte 9.000 personnes âgées. Dont beaucoup de femmes seules. Elles avaient peur de sortir faire leurs courses », déplore le Bourgmestre. « Moi, j’avais des chauffeurs de bus et des ouvriers à l’arrêt ». Un service communal de livraisons de colis se met donc à rouler. « C’était cette époque où les Belges se ruaient sur le papier-toilette. À ma demande, les patrons de 2 grosses entités commerciales ont permis aux fonctionnaires de court-circuiter les files. Idem chez certains pharmaciens ». Une quinzaine d’employés communaux s’embarquent. 150 Etterbeekois étaient tributaires de leur service, préfinancé par la Commune pour éviter l’échange d’argent. « C’était une mission très valorisante ». Le printemps est éclatant en Belgique et comme les jonquilles dans les parcs bruxellois pris d’assaut, Vincent De Wolf phosphore. « Le premier mai, je suis en grande réflexion. Un maire allemand impose le masque sur son territoire et voit les contaminations baisser drastiquement ». Ni une, ni deux : le maïeur etterbeekois lui emboîte le pas dans ses zones commerciales les plus denses. Là encore, il est le premier de Belgique. Là encore, ça grince. « On me dit que c’est scandaleux, illégal. J’ai bien rigolé ». Car comme on sait, l’idée se généralise rapidement. Au cours de l’été, puis de l’automne, Etterbeek ferraille toujours avec le coronavirus. Le personnel de la piscine de L’Espadon est réquisitionné : les maîtres-nageurs encadrent les garderies face à la pénurie d’accueillants. Les crèches communales accueillent les enfants du personnel hospitalier d’Iris Sud « pour qu’ils puissent aller travailler ».