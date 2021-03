×

Ils sont en première ligne face à la crise. Depuis un an, les bourgmestres sont au chevet de leur population. Entre les mesures dictées par les échelons supérieurs et le contact quotidien avec le terrain et leurs administrés, le travail des bourgmestres est un jeu d’équilibriste… qui se pratique dans le brouillard. Comment ont-ils vécu ces derniers mois ? Qu’ont-il fait (ou tenté de faire) pour leur population ? Nous sommes partis à la rencontre de 6 d’entre eux.