AVANT-PROPOS

Ce dossier se penche sur le drame humain qui, sous nos yeux, se joue actuellement dans la Hesbaye, en province de Liège. C’est au départ d’un fait divers, qui a éclaté sur l’aire autoroutière de Bettincourt (E40) à Waremme, que notre enquête a démarré. Un fait symptomatique de ce qu’il s’y passe depuis trois années.

Dans ces lignes, nous mettons en lumière des réalités pourtant visibles, mais que l’on ne soupçonne pas : d’une part celles de milliers d’êtres humains qui, victimes de la haine, se voient embarqués sur des routes semées de dangerosité, pour parfois se retrouver coincés sur leur terre de transit… si près du but. Des êtres également victimes de la traite migratoire, de la mafia, des réseaux de passeurs, pour qui l’espoir d’un avenir meilleur est le fonds de commerce…

N’oublions pas non plus les réalités de ces camionneurs, pompistes et riverains autochtones, qui ne peuvent que s’adapter. Des réalités dont même les hautes sphères du pouvoir semblent manifestement dépassées…