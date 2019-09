Il a brisé son bracelet et s’est armé d’un couteau

9

novembre

2017

Nathan Duponcheel est réentendu et avoue avoir l’idée de se venger du bourgmestre en tête depuis longtemps. Un SMS incroyable est ressorti : « J’ai été devant la maison du type et si j’avais pas la peur de faire du mal à certaines personnes, je serais derrière les barreaux et un type serait mort mais il aurait fallu des analyses ADN pour savoir c’était qui tellement je l’aurais déchiré ». L’accusé reconnaît qu’il parlait du bourgmestre. Il reconnaît aussi avoir écrit des lettres à ses proches pour s’excuser.