Nous avons demandé à différents techno-pédagogues contactés lors de notre dossier qu’ils nous livres quelques outils incontournables à leurs yeux. Voici une petite sélection avec une brève description fournie par nos interlocuteurs. Il n’existe cependant pas de de solution “clé sur porte”, cela dépend de ce qu’en fait l’enseignant et comment les élèves / étudiants vont s’approprier les outils. La question la plus importante est : “quel est mon objectif pédagogique et quel outil me permettra d’y arriver?” Le tout, sans tomber dans l’effet “wooow”.

Création de questionnaires Kahoot, Quizizz et wooclap : pour créer des questionnaires et des sondages en direct. Ces outils permettent aussi aux élèves / étudiants de voir les scores en direct (ce qui peut être une source de motivation supplémentaires. Les tutoriels de Wallonie-Bruxelles Enseignement: https://www.wbtice.be/questionnaires Création d’un mur Padlet Padlet va vous permettre de créer un mur d’activités. Grâce à lui, vous allez pouvoir y structurer vos idées, vos ressources et y intégrer vos propres liens. Les tutoriels du SeGEC : https://sites.google.com/view/segec-padlet/accueil Création d’exercices interactifs en ligne avec Learning Apps LearningApps est un site internet (et non une application) qui regroupe des centaines de jeux sur des thèmes très variés. Il propose une variété de jeux interactifs à créer : des paires à associer, des images à classer dans la bonne case, un pendu, des éléments à placer sur une ligne du temps, … Il y en a donc pour tous les goûts! Les tutoriels du SeGEC : https://sites.google.com/view/segec-exercices-interactifs/accueil Organisation d’une visioconférence avec Jitsi Vous désirez avoir des retours et des nouvelles de vos élèves? Visuellement? Nous vous proposons cet outil pour pouvoir interagir avec eux. Jitsi est un outil de visioconférence qui va vous permettre de voir et discuter avec vos élèves à l’aide d’un lien internet ; Remarque: l’outil choisi est un outil gratuit toute l’année et à durée illimitée contrairement à d’autres qui offrent leur service gratuitement uniquement pendant la période de confinement (Exemple: ZOOM). Les tutoriels du SeGEC : https://sites.google.com/view/segec-outils-de-communication/accueil Création d’une vidéo ou d’un livre interactif avec Adobe Spark vidéo et Book Creator Vous avez envie de créer une capsule vidéo, un livre interactif sur un sujet et le partager à vos élèves ? Alors, voici 2 outils qui pourraient vous aider. Ceux-ci peuvent servir à revoir ou à consolider les matières vues en classe. Vous pouvez également proposer à vos élèves de les réaliser eux-mêmes, il s’agit alors d’un transfert des apprentissages. Les tutoriels du SeGEC: https://sites.google.com/view/segec-apprentissages/accueil Solutions éducatives complètes Outils qui sont fait pour l’éducation (un maximum notamment pour le respect du RGPD): Office365 pour l’éducation, Google Education ou encore Moodle Les tutoriels de Wallonie-Bruxelles Enseignement: https://www.wbtice.be/tutos Outils collaboratifs Incontournables, ce outils permettent de travailler à plusieurs sur un projet, sur un dossier : Google, Framasoft. Le tutoriel “Gsuite” de Wallonie-Bruxelles Enseignement: https://www.wbtice.be/gsuite