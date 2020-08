Angélique a pu mettre rapidement en pratique les formations



Institutrice en 6ème primaire à l’école fondamentale Sainte-Begge 4, située à Thon-Samson (Andenne), Angélique Lambrecht a, comme tout le monde de l’enseignement, été prise de court lors de l’annonce du confinement. Et son cheminement est d’autant plus intéressant. “J’ai suivi une formation sur Learningapps. Cela a permis que les enfants se connectent sur cette plateforme où j’avais créé des exercices et ils pouvaient me contacter via un système de messagerie.” Cet outil, Angélique ne l’a finalement utilisé que 3 semaines. “On pensait que le confinement allait être plus court.”



Au retour des vacances de Pâques, l’institutrice change sa façon de travailler. Elle revient sur des exercices sur feuille. “Et vu que tous les enfants n’avaient pas une imprimante, je déposais les exercices dans leur boîte aux lettre. J’étais ensuite disponible par mail pour répondre aux questions.” Angélique n’a cependant pas souhaité se lancer dans des vidéos-conférences. “Je ne m’estimais pas assez formée et j’étais limitée au niveau de mon matériel. Et puis les élèves ne sont pas tous à l’aise devant une caméra. Avec une classe de 18 enfants, ça aurait été compliqué à gérer, peut-être que cela aurait été plus aisé en travaillant par groupe de 5 ou 6.”

Mi-mai, quand les enfants peuvent retourner à l’école, Angélique ne retrouve pas tous ses élèves. Pour garder le contact et continuer à avancer dans la matière avec ceux qui sont à domicile, elle passe par une plate-forme pour des vidéos-conférence. “J’avais justement eu une formation sur cet outil. Je consacrais le mercredi, jour où mes élèves ne venaient pas à l’école pour travailler à distance avec ceux qui étaient chez eux.” Mais c’était parfois un peu compliqué: “des élèves n’avaient que le smartphone de leurs parents, comme je ne savais pas faire de partage d’écran, je devais montrer des feuilles devant ma caméra, ce qui n’était pas toujours évident…”



Angélique est particulièrement satisfaite des deux formations qu’elle a pu suivre durant le confinement et qu’elle a pu mettre en pratique directement. “Être joignable par mail est un vrai plus. J’estime que vu la situation, nous nous en sommes pas trop mal tirés et que mes élèves sont armés pour entrer en secondaire.”