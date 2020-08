Émilie veut aller plus loin dès la rentrée

Émilie Cloquet est professeur de français à l’institut Don Bosco, à Huy. L’usage du numérique n’est pas nouveau dans cette école de la vallée mosane. En 2018, l’école a été équipée de tableaux interactifs et de tablettes grâce à un appel à projet.



Coup de chance, à la rentrée 2019, une plateforme en ligne a été ouverte aux élèves. Idéal pour travailler à distance… sauf que lorsqu’arrive le confinement, “les élèves avaient oublié leurs mots de passe”, sourit l’enseignante. Et la connexion ne semble pas si évidente pour les élèves. “Nous avons donc décidé de travailler par mail.” Par mail, par messenger… en réalité, Emilie et ses collègues ont par moment été particulièrement sollicités de toutes parts. “Il faut dire qu’on servait aussi de helpdesk”.





Sur le web, l’enseignante a notamment utilisé les questionnaires en ligne. Faciles d’accès et qui permettent aux élèves d’avoir directement la réponse. “J’en ai profité pour faire découvrir les audiobooks pour lesquels j’ai demandé aux élèves de me donner leur avis par vidéo.”

Au moment où nous avons réalisé cet entretien (fin juin), le corps enseignant ne sait pas encore de quoi sera faite la rentrée. Mais Émilie Cloquet ne compte pas en rester à son expérience du confinement: “J’ai envie d’aller plus loin. Dès le début de l’année scolaire, nous irons sur les PC, nous irons sur Teams et nous utiliserons la plateforme numérique de l’école pour rendre des devoirs.”





Wendy veut utiliser le numérique en soutien

À l’athénée royal de Hannut, Wendy Germeys est professeur de français et d’espagnol, de la 3ème à la 6ème. Elle a plongé dans le numérique la tête la première. Si, comme la jeune enseignante le reconnaît, elle était “dans l'immédiateté”, elle avait une idée bien précise de son champ d’action: “j’ai essayé de travailler avec des programmes qui ne nécessitent pas d’inscription. J’en ai ciblé 5, 6: Google Forms (questionnaires en ligne), Kahoot (quiz en ligne sous forme de compétition), Puzzel.org (jeux avec le vocabulaire : mots croisés, acrostiches...), Quizlet (listes de vocabulaire) et Vimeo (création de 2 vidéos pour expliquer des points)… “ Et Wendy constate que des outils aident les élèves à s’exprimer plus facilement: “Certains étaient par exemple plus à l’aide face à la caméra que face à la classe”. Cela lui a aussi permis de cibler les élèves qui avaient des problèmes.



Wendy ne le cache pas: “j’ai lancé des idées mais parfois, ça a fait un flop. Le numérique est très chronophage. Cela m’a demandé beaucoup temps de préparation, j’ai eu de longues journées.” Un temps que l’enseignante pourrait cependant “amortir” si elle venait à utiliser à nouveau certains programmes dans le futur, comme elle l’envisage d’ailleurs: “je pense que le confinement a permis aux profs de se rendre compte que le numérique est une aide. Il faut l’envisager en soutien, en complément.”