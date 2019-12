Sac jaune en bandoulière, écharpe autour du cou, Julie Chantry nous montre les projets envisagés par la Ville pour l’aménagement de la place du Centre d’ Ottignies-Louvain-la-Neuve . Une place qui, pour le moment, fait office de parking. Soudain, une dame s’arrête et vient trouver la bourgmestre: “Félicitations, je n’avais pas encore eu l’occasion de vous le dire.” Et cette habitante de repartir comme elle est venue. Un an après les élections, ce genre de félicitations n’est pas si rare, nous confie Julie Chantry: “On me le dit encore régulièrement, le fait que je sois une femme y contribue.” (Vous pouvez cliquer ici pour vous rendre directement sur la vidéo questions-réponses)

Ottignies a beau être à plus de 80 km de Liège, la secousse Nethys a été ressentie jusqu’à la cité universitaire. “Je me suis déjà fait interpeller comme si j’étais corrompue. C’est un peu dur à titre personnel, un peu décourageant. Cela contribue à une espèce de désamour entre les citoyens et le monde politique. On part perdant mais à nous de démontrer qu’on est au service de la population. ”

En rencontrant une mère de famille qui vient de vivre sa première année comme bourgmestre, nous ne pouvions pas ne pas aborder le sujet de l’impact sur la vie familiale, comme nous l’a d’ailleurs confié Alice Leeuwerck, bourgmestre de Comines-Warneton.

“J’ai la chance d’avoir un compagnon qui a un peu levé le pied au niveau de ses activités pour pouvoir être plus présent au sein de la famille. Je ne voulais pas que les enfants se retrouvent seuls à la maison après l’école, à se gérer jusqu’à l’heure du souper. Ce n’est pas un idéal pour moi. Ce sont des moments importants. Avant, en tant qu’échevine, j’avais déjà pas mal de réunions en soirée, mais j’essayais de dégager du temps aux alentours de 17h, jusqu’à début de ma réunion, pour avoir ces instants privilégiés avec mes enfants. C’est moins possible aujourd’hui mais mon compagnon est là. Les enfants en ont pris leur parti, mais ils ne me disent pas “on ne te voit plus jamais”. Je suis là le matin aussi, on tient au petit-déjeuner familial. Je crois qu’on a trouvé un équilibre. Il y a des moments plus chargés que d’autres, on est en plein dedans. Heureusement, les périodes de vacances scolaires sont beaucoup plus calmes. C’est presque du tout au tout. Ça permet vraiment de lever le pied et de passer du temps en famille. C’est nécessaire. ”

Découvrez l’interview tac au tac de Julie Chantry