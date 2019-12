Dans nos coulisses

Pourquoi ce grand angle ?

Elles s’appellent Béatrice, Julie et Alice. Ils s’appellent Yves et Arnaud. Ils ont entre 66 et 28 ans et ils ont au moins un point commun: ils viennent tous les cinq de passer leur première année en tant que bourgmestre d’une commune wallonne. Nous sommes partis à leur rencontre. Être bourgmestre en 2019, c’est quoi ? Comment dirige-t-on une commune quand on a peu, voire pas d’expérience ? Sur quoi doit-on faire une croix ?

Un an après les élections communales, nous avons voulu aller à la rencontre de femmes et d’hommes qui ont découvert la fonction. L’idée n’est pas d’être sur le terrain politique mais de brosser le côté humain de la fonction de bourgmestre. Avec un regard neuf.