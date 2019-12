Béatrice Moureau a préservé sa vie de famille

Face aux dossiers sensibles

Certaines thématiques sont plus délicates, provoquent plus de tensions. “La sécurité routière, la vitesse sont des choses qui ne sont pas faciles à gérer et sur lesquelles on est beaucoup attaqué. C’est un dossier sensible. Mais la vitesse est surtout un ressenti. Berloz n’est pas réputée, en comparaison avec d’autres entités, comme une commune avec des problèmes de sécurité routière.” Pour la bourgmestre, le message est difficile à faire passer. Et puis, la Commune doit parfois se creuser. “Ce n’est pas toujours facile de ralentir ceux qui roulent trop vite. Par exemple: quand la route est en mauvais état, on roule moins vite. Ça, c’est certain mais les gens rouspètent. Donc on vient de refaire une nouvelle voirie et les gens disent déjà: “C’est un boulevard, les gens roulent trop vite.”

Avec des comportements qui interpellent, comme l’explique Béatrice Moureau, face à notre caméra.