Alice Leeuwerck: “comme être médecin de garde 7 jours/7”

Passer de conseillère de l’opposition à bourgmestre “Les 2, 3 premiers mois, j’avais l’impression d’être en blocus tout le temps. J’ai dû assimiler très vite beaucoup de choses. Il y a toute une série de termes à acquérir. C’est énorme toute la quantité de choses à digérer. Partir de rien et devenir bourgmestre doit être difficile. L’avantage d’avoir été conseillère, c’est de connaître déjà des fonctionnaires.” Mais c’est son passage auprès de Jean-Luc Crucke (lorsqu’il était député wallon dans l’opposition) qui lui a le plus appris.

Des journées de 12 à 15 heures

D’emblée, Alice Leeuwerck a tenu à ne pas cumuler. “Je suis uniquement bourgmestre. J’ai vraiment décidé de ne pas avoir de jetons rémunérés. C’est aussi un symbole: quand on veut une démocratie plus participative, plus proche des citoyens, on doit être à leur hauteur.” Elle évoque sans pudeur son salaire: “Je gagne 3200 euros (ndlr: nets) par mois quand je vois les responsabilités que j’ai et le travail que je passe en tant que bourgmestre, ce n’est pas beaucoup. Je travaille entre 12 et 15 heures par jour, voire parfois 18 heures où j’arrive à 7h, on a conseil communal et je termine à 1h.”

Un travail intense mais la bourgmestre est consciente que son poste et sa majorité ne tiennent qu’à un seul élu. “Je n’ai pas de travail à côté, je ne suis pas chef d’entreprise ou enseignante en congé politique. Je devrais chercher un travail. J’ai été élue députée wallonne mais j’ai refusé le poste. Mon combat, c’est l’avenir de la ville et je pense que les gens ont apprécié.”

Trouver l’équilibre entre mayorat et vie de famille

Être bourgmestre était un rêve de petite fille. Mais cet investissement a une répercussion sur sa vie privée. “ Avant, on aimait bien partir en petit week-end mais maintenant en tant que bourgmestre, je réfléchis beaucoup, surtout ici avec la situation spéciale de notre commune. J’aimerais avoir un deuxième enfant mais rien n’est prévu. Je le planifie quand : entre deux élections ? Et qu’est-ce que je fais quand j’accouche ? Rien n’est prévu pour les bourgmestres en congé de maternité. Je sais déjà que le jour où j’aurai accouché, je devrai être là s’il y a collège ou conseil, je dois être là sinon on n’a plus notre majorité. ”

Alice Leeuwerck cherche en permanence l’équilibre entre bourgmestre et vie de famille. “Parfois, je m’en veux de ne pas être assez à la maison. C’est difficile. Quand je ne vois pas ma petite fille durant une journée, c’est une journée ratée. Je suis maman avant tout. Le statut de bourgmestre, ce n’est pas un job, c’est une étiquette qui colle à la peau.” Une petite bulle d’oxygène : la reprise du piano. “Ça fait du bien. Mais j’ai fait une croix sur la danse.”