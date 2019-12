Arnaud Allard carbure aux challenges

Contrairement à Alice Leeuwerck de Comines-Warneton, l’autre très jeune bourgmestre wallonne, Arnaud Allard n’a pas d’expérience en politique. “Avant d’être ministre, certains n’ont pas été bourgmestre. Je viens avec un regard tout à fait nouveau mais sans une bonne administration, sans un bon directeur général, on n’est rien. Alors, je ne dis pas que j’en ai, je ne suis pas quelqu’un de prétentieux mais il faut énormément de bon sens et de recul. C’est tout le temps décision rapide sur décision rapide. Il faut essayer de bien comprendre pour éviter d’avoir la réaction ou le mot qu’il ne faut pas. C’est assez paradoxal: il faut rester spontané tout en étant réfléchi.”

“Les problèmes sont parfois là où on ne les attend pas.”

Se mettre dans le costume du bourgmestre ne lui a pas posé de problème, assure-t-il. “L’administration a juste dû me briefer sur le protocole. Le reste, ce n’est que du bon sens. Parce que si on explique à quelqu’un ce qu’est être bourgmestre, ça ne l’intéressera pas.” Hors micro et de façon pudique, le jeune bourgmestre évoque toutefois quelques moments forts auxquels il a dû faire face en tant que représentant de l’autorité communale. Des situations face auxquelles personne n’est préparé. “Je ne dis pas que je fais bien ma fonction de bourgmestre mais comme je l’aborde, ça prend beaucoup de temps et d’énergie. Je trouve que ce n’est pas difficile. Je me trouve rarement dans une situation où je me dis “Qu’est-ce que je dois faire?”. Ça, c’est grâce à l’équipe.”

Inévitablement, on aborde son âge. Une étiquette qui lui colle à la peau depuis un an. “ Oui, je suis le plus jeune mais je ne suis pas que le plus jeune, je mets des choses en place. Il faut laisser la chance aux gens de se révéler dans la fonction. Même si on est jeune, je veux prouver qu’on peut faire des choses. On aborde la fonction sous un autre angle. Il y a probablement parfois un petit excès de fougue: je dis des choses qu’on ne peut pas forcément dire mais j’assume.”

“Quand les gens partent en vacances, je pars travailler”

En devenant bourgmestre, Arnaud Allard a dû faire une croix sur la gestion de son camping. Du moins en partie. “Je me suis entre guillemets remplacé par un temps plein et demi. Déléguer n’est pas la solution, c’est une des solutions. J’aide aussi moins mon papa pour son camping. Mais une entreprise, ça vit tout le temps, surtout un camping. En été, quand les gens partent en vacances, je pars travailler.” Ses journées de congés à lui, il les compte sur les doigts d’une main.

“Dis, je ne veux pas t’embêter, tu as 5 minutes ?”

Et la fonction de bourgmestre a inévitablement un impact sur la vie privée… Jour et nuit. “Je me souviens, une fois, des gens m’ont appelé à 2h du matin parce qu’ils n’avaient plus d’électricité. Mais je ne suis pas électricien, sourit-il. Ça ne me dérange pas d’être interpellé par des personnes. La seule chose, c’est qu’il y a des lieux et des moments pour le faire. Ma réponse est: “Oui, je vous ai entendu mais formulez-moi ça par mail, envoyez-moi un petit courrier et là, on suit très très vite. Je suis pratiquement présent à l’administration communale 6 jours sur 7. Je suis très disponible.” Cette disponibilité lui laisse moins de temps pour lui et pour son couple, comme il le raconte face à notre caméra :