Rénovation : visez le label A !

Outre les économies d’énergie et la réduction des gaz à effet de serre que cela engendre, rénover votre maison en visant une bonne performance énergétique aura des répercussions bénéfiques sur votre santé et améliorera votre confort. Et votre habitation prendra de la valeur !

75% des logements wallons ont été construits avant 1985 et présentent de faibles performances énergétiques. Face à ce parc immobilier de plus en plus vieillissant, la Wallonie a décidé d’agir en adoptant la stratégie de rénovation énergétique à long terme des bâtiments et en lançant la campagne WALLORENO. L’ambition : atteindre, en moyenne d’ici 2050, le label PEB A décarboné pour l’ensemble du parc wallon de logements.

Pour beaucoup d’entre vous, cela implique de prendre en charge des travaux importants. Et il est nécessaire de bien penser votre projet de rénovation de A à Z pour ne pas perdre de temps ni d’argent ! Concevoir un projet de rénovation de manière globale et envisager les investissements à long terme permettent de phaser vos travaux et d’en assurer un enchaînement cohérent.

Pas de panique des outils sont à votre disposition pour vous aider