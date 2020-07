Stupeur et tremblements

a première fois que je me suis entraînée au Kodokan, à Tokyo, je me suis fait reprendre assez vigoureusement par un Japonais qui n’admettait pas que je me balade hors des vestiaires sans que ma ceinture ne soit totalement nouée. J’étais tellement mal à l’aise… » Même si elle a beau adorer le Japon, « ses paysages et sa nourriture », Myriam Blavier fait partie de ces jeunes judokas belges qui ont du mal avec la rigueur nippone. « Faire attention à tout ce qu’on fait et être toujours prudent dans ce qu’on dit, ça devient vite épuisant à la longue. La seule chose qu’on souhaite au bout d’un moment, c’est briser leurs règles. »