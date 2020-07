Nature et paradoxes

De même qu’une bonne partie de la société fait suffisamment confiance à la nature pour réparer elle-même les erreurs commises par les hommes, il est difficile pour les Occidentaux de comprendre certaines logiques environnementales nippones. Que ce soit dès les années 50 et 60 avec la destruction à grande échelle de ses paysages urbains ou aujourd’hui avec sa vision de l’écologie. Exemple avec Charline Van Snick.

« À chaque fois que je me rends au Japon, je suis perdue, résume l’ancienne championne d’Europe, très engagée dans la préservation de la nature. Au premier abord, on se dit qu’ils sont très tournés vers l’écologie car ils ne jettent jamais leurs déchets ailleurs que dans les poubelles, par exemple. Mais très vite, on se rend compte que ce n’est pas vraiment le cas car ils emballent tout et n’importe quoi. Dans certains magasins, on peut même trouver un œuf unique emballé dans du plastique. Et tout ça, on va vous le proposer dans un sachet plastique avec des couverts en plastique et des serviettes emballées dans du plastique. C’est juste choquant quand on sait les efforts qu’on doit fournir pour sauver notre planète ! »