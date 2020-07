En quête de perfection

À ses côtés, dans le plus petit des dojos de l’université de Yamanashi, Cédric Taymans, le directeur sportif de la Fédération francophone de judo, scrute la demi-dizaine de ses protégés encore en action. Objectifs ? « Repérer les détails techniques à améliorer et s’assurer qu’ils ne lâchent pas le morceau. » Car, en face, leurs hôtes nippons s’évertuent à prouver qu’ils maîtrisent à la perfection leur discipline nationale, un art qu’ils cultivent souvent depuis leur plus tendre enfance.

“ Ça fait dix ans que je me rends au Japon et à chaque fois je suis toujours étonnée par l’obstination de leurs judokas, souffle Anne-Sophie Jura au terme de sa longue journée d’entraînement. Ils vont jusqu’au bout des choses : ils finissent bien leurs attaques, ils ont de bons contrôles et sont toujours précis. Même les plus jeunes font preuve d’une grande ténacité : ils bossent et ils répètent sans cesse leurs gammes. C’est incroyable. ”