Changer… un peu

« Ça fait quelques années seulement qu’on voit les Japonais s’échauffer en musique sur le tatami. À l’époque où j’étais professionnel, dans les années 90-2000, c’était juste impensable ! » Désormais directeur de la cellule sportive de la Fédération francophone de judo, Cédric Taymans, vice-champion du monde en 2001, s’étonne toujours de voir à quel point les mentalités ont évolué sur l’archipel. « C’est la preuve qu’ils ne restent pas autocentrés et qu’ils s’ouvrent aussi peu à peu au monde. Ils évoluent constamment, comme en compétition finalement. Maintenant que la concurrence se fait de plus en plus forte, ils ont compris qu’ils devaient aussi regarder ce qui se fait autour d’eux pour s’en inspirer parfois, s’améliorer et continuer à dominer la discipline, mais toujours en conservant leur propre style. »