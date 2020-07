Des codes et des valeurs

« La façon qu’ont les Japonais d’envisager la vie en communauté a des côtés très pratiques car tout le monde connaît et applique à la lettre les mêmes règles, mais c’est parfois excessif, estime Charline Van Snick. Je me souviens notamment de ces Japonais qui attendaient bien sagement à un feu rouge alors qu’ils se trouvaient dans une toute petite rue à sens unique où aucune voiture ne passait. Nous, on avait envie de passer mais pas eux… Même avec le recul, ce genre de comportement reste difficile à comprendre. »

Le doigt sur la couture, la société nipponne étonne et détonne aux yeux de ses invités, même les plus accoutumés. Mais, comme le résume très bien Karyn Nishimura-Poupée, si les valeurs prônées et défendues par les Japonais « apparaissent immédiatement si inouïes, éclatantes et déterminantes aux yeux des immigrés […] c’est peut-être tout simplement qu’elles ont disparu dans leur propre pays, si tant est qu’elles y aient un jour réellement existé. »

(*) Karyn Nishimura-Poupée, « Les Japonais », Editions Tallandier