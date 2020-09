Chapitre 5 : Le village en rouge et blanc

De l’engouement

« Je suis fier de retrouver Bomal comme je l’ai quitté : en rouge et blanc », se réjouit toutefois Edgard Bonjean. « Et je félicite les gens qui ont repris le club en sachant très bien que la gestion d’un club, ce n’est pas facile. Et ils savent devant quoi ils vont. Je regrette simplement que le R ne soit plus à Bomal. J’étais fier d’avoir vécu cette royauté, disons, du football (NDLR : quand un club atteint 50 années d’existence reconnue par l’Union belge, celui-ci peut obtenir la dénomination de « société royale », marquée par un « R » dans son nom ; ici, R Bomal FC). D’ailleurs, on en a fait une fête assez exceptionnelle ici… Les Bomalois, ils savent aussi prendre un verre et s’amuser. Et moi je suis… comme eux ! »

« On n’a plus le R pour royal, c’est vrai, mais espérons que les fins de match le seront », sourit Jean-Yves Henrotte. « Que les fins de matches seront royales et que tous les matches, mêmes les matches d’enfants, les matches de jeunes, les matches de réserve, les matches de première soient des moments de convivialité entre tous les gens du village. »

Et les premières sorties de l’équipe première ne trompent pas : barbecues organisés entre joueurs, casiers qui se succèdent au bar improvisé en bordure de terrain, chants jusqu’à pas d’heure parmi les plus fêtards mais aussi les plus chevronnés, tout semble réuni pour que cette saison du renouveau, dans l’attente de voir ce qu’elle donnera sur le terrain, se traduise par une franche réussite aux abords de celui-ci.

« Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde pour nos premiers matches amicaux et la présentation des jeunes », se réjouit Jean-Yves Henrotte, lequel semble ne pas en croire ses yeux. Avec une bonne centaine de personnes agglutinées lors de chaque événement de présaison – et ce malgré la crise sanitaire ambiante – aux abords du terrain et de la buvette, les premiers signes sont évidemment encourageants. « On a même des vacanciers d’Ostende qui se sont tellement amusés qu’ils veulent créer, pour le fun, un club de supporters quand ils seront rentrés chez eux », sourit l’ancien président, tandis qu’il se démène derrière le bar.

Car derrière le bar aussi, les gens répondent présents en ce début de saison.

« S’il n’y a pas de bénévoles, hein… Ça représente beaucoup. Parce que s’il n’y en avait pas, on ne saurait rien faire », fait remarquer Jean Inderherberg, l’un de ceux-là depuis plus de 20 ans. « J’ai déjà entendu qu’il y a des lois pour pouvoir payer des bénévoles. Mais c’est impossible pour les clubs ! C’est impossible… Déjà qu’il n’y a pas de rentrées suffisantes pour le fonctionnement… Quand tu vois le prix des eaux, de l’électricité… C’est vrai hein ! Tout coûte très cher… Et la fédération ! »