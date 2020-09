Chapitre 1 : Tel le phénix

Les poches pleines, mais le cœur vide

Franchissant les échelons menant vers le football semi-pro saison après saison, la nouvelle entité fusionnée et menée d’une poigne de fer – enrobée d’argent – par le tout-puissant Paul Tintin réussit le tour de force d’atteindre la D2 Amateurs, soit la quatrième des cinq divisions nationales, en deux ans à peine. Mais plus le club se hisse haut dans la hiérarchie du football belge, plus le chiffre de fréquentation du petit stade, déménagé entre temps dans le bled voisin de Barvaux, tend vers le bas.

Pour maintenir le cap, le club coalisé délie les cordons d’une bourse que seul l’imposant apport personnel de l’omnipotent président parvient à renflouer. Issus des quatre coins du pays, des joueurs qui n’ont jamais entendu parler de Bomal ni de Durbuy débarquent lors de chaque mercato, bourrés de talent, certes, mais inconnus des supporters du coin. Attirés par le fric et l’ambition. À mesure qu’il grandit, la perte d’identité du club s’accélère aux yeux des quelques bénévoles restés plus ou moins fidèles au club et qui, à leur tour, finiront par déserter les abords du terrain communal.

« Le problème, c’est que je pense que Monsieur Tintin n’aura pas été soutenu assez, c’est fort probable », estime Jean-Yves Henrotte, l’homme qui exerçait la présidence du Bomal FC avant l’arrivée de Paul Tintin. « Cependant, voilà : il avait peut-être une autre vision, celle de jouer en nationale, alors que moi-même, au départ, j’étais plutôt d’avis de faire jouer des gens de la région dans une équipe de P2 ou de P3, voire même de P1, à la limite, mais avec des budgets plus faibles, pas avec ceux que Monsieur Tintin a donné au club… »

Car, de fait : se sentant esseulé, usé, Paul Tintin en vient finalement à lui aussi tourner le dos au club durbuysien. Après avoir investi beaucoup de son temps et de son argent, le président annonce son départ en mars dernier… avant de s’engager du côté de Sprimont : « J’étais arrivé dans une impasse à Durbuy et nager à contre-courant, ce n’était plus possible », reconnaissait-il.

+ LIRE | Paul Tintin rebondit déjà à Sprimont