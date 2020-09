Chapitre 3 : Des rires et des larmes

« Mais où est papy ? »

Plus que les quelques titres glanés dans les différents niveaux du championnat provincial, ce sont les personnes qui, à écouter nos deux lascars, ont fait l’histoire du club. De Van Hooren à Sylvain Lemaire en passant par Léon Cornet ou Jean-Marie Duchesne : ils sont nombreux à avoir laissé une trace dans cette aventure. Certains davantage que d’autres naturellement, et pas forcément toujours pour les raisons que l’on pourrait attendre…

Lorsqu’il tourne les pages du précieux sésame, les yeux de Roger Clette, 97 ans, s’illuminent, s’humidifient aussi. « J’ai commencé le football ici à Bomal en 1937 ! J’en ai vécu des belles choses, ici… Dans les années 46, 47, on est allé jouer au début du deuxième tour à Athus. Ils n’avaient pas encore reçu un goal sur leur terrain. On est parti à deux cars. On avait Daniel Gorly, qui avait son accordéon… 0-0 à la mi-temps. À 20 minutes de la fin, penalty pour Bomal ! C’est Ghislain qui shootait ça, Ghislain Lemaire. PAN : dans le coin ! 0-1. Robert, qui était capitaine : « tous dehors, tous derrière », disait-il. On a gagné le match ! On est alors repassé à Martelange, à la Maison Rouge, puis à Bastogne. On est revenu presque au matin ! Et on avait oublié Papy ! Papy, qui tenait le local. On repasse au local et madame Papy dit : « et mon mari ? » Oho ? T’as vu toi ? J’ai pas vu, non. On l’avait oublié à Bastogne… »

Des rires, mais aussi des larmes. Ce sont d’ailleurs les yeux rougis qui marquent le visage d’Edgard Bonjean au moment d’évoquer ce terrible soir de 1987 : « La veille de la mort de l’ancien président qui était Dany Valentin, j’étais en train de tondre à la maison. Il vient me trouver et me dit : « Edgard, est-ce que tu veux bien venir avec moi ? Je vais à La Roche, je vais essayer de faire le transfert de Marc Hubert et il faut m’aider. On a eu malheureusement un accident (NDLR : lors du trajet retour, le véhicule qui transportait les deux hommes est violemment sorti de la route). On a fait le transfert, mais ça a coûté la vie à Dany. »

Gravement blessé dans l’accident, Edgard Bonjean endossera un peu plus tard les fonctions de président du club, en mémoire de son ami tragiquement décédé ce jour-là.