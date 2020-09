Chapitre 4 : Les copains d’abord

Un esprit « bomalois »

Quatre mois plus tard, la pilule, même si elle a eu du mal à passer, semble digérée : « Pour moi, l’aspect familial a toujours été très important. Le foot doit rester un amusement, un passe-temps. C’est sûr qu’il y en a peut-être qui gagnent de l’argent avec le foot, ça c’est certain. Mais, si vous venez au foot avec un sac en plomb, ça ne sert à rien… Or, ça n’a jamais été le cas pour moi. Ni comme joueur, Ni comme entraîneur. Et ce n’est pas maintenant que ça va commencer… Donc, voilà : ici, c’est un tout nouveau projet qui se crée, une toute nouvelle équipe, et ça me plaisait vraiment de lancer ça. »

« D’autant qu’il y est pour beaucoup », embraye Olivier Houard. « C’est un coach de haut niveau, qui coachait en D3 Amateurs. Alors quand j’ai appris qu’il n’était plus réengagé à Sprimont, j’ai sauté sur l’occasion. Je l’ai contacté et on a vite trouvé un terrain d’entente. Et il a aussi amené son carnet d’adresses pour pouvoir refaire une équipe fanion, ici à Bomal. »

Les uns pour Olivier Houard, les autres pour Pascal Jacquemin : tous les joueurs approchés qui étaient encore libres de s’engager ont ainsi adhéré au projet.

Composé d’éléments d’expérience mais aussi de jeunes aux dents longues, l’effectif recruté pour cette toute première saison a de quoi intriguer et… surprendre. Inscrite dans la série E du championnat de troisième provinciale luxembourgeoise, l’équipe ne cache d’ailleurs pas ses ambitions.

« Le but, c’est de recréer un esprit Bomal, un esprit vraiment d’équipe, de camaraderie », tempère cependant le coach. « Et puis de jouer au foot, ça j’y tiens vraiment, ne pas faire n’importe quoi. Et voilà : on espère jouer un peu les trouble-fête cette année, il faut voir comment la mayonnaise va prendre. C’est donc une toute nouvelle équipe, tous les joueurs se connaissent en dehors du terrain, mais n’ont jamais joué ensemble. Mon but, ça va être de créer une osmose et de faire des bons résultats. Et de jouer le plus haut possible. »

Quoiqu’il en soit, le FC Bomal nouveau semble bien décidé à tirer les leçons de son tumultueux passé récent.

« On ne mettra pas la charrue avant les bœufs », assure Olivier Houard. « On va commencer cette année et on espère que cela va donner envie à d’autres de nous rejoindre par la suite. »

« Je tenais vraiment à faire partie de ce projet-là, avec une équipe qu’on a reconstruite de A à Z », répète Pascal Jacquemin. « Et je pense que, pour l’instant, la mayonnaise ne prend pas mal du tout aux entraînements. Au niveau de l’ambiance en tous les cas… »