Lorenzo Serra : « Les anciens sont trop égoïstes »

« J’en suis sûr : là, tu ouvres un truc un mardi entre 10h et midi, tu es sold-out ».

Lorenzo Serra sait de quoi il parle. Il monte des soirées depuis une décennie dans Bruxelles. Les Dirty Dancing au Mirano, les Libertine Supersport au K-Nal, c’était lui. En mars 2020, quand le virus coupe le son des dancefloors de la capitale, il s’apprête à lancer la 2e édition du Listen Festival, rendez-vous artistique 100 % consacré à la musique électronique. 5 jours et 5 nuits, 15 lieux, 200 artistes. Pointu, exigeant, festif. Mais annulé. « On ouvrait le 25 mars. C’était un TGV à pleine vitesse. Le 10 mars, on regardait l’Italie. On voyait le truc se pointer en Belgique. On parlait de jauge… On s’est dit : “On va pas déplacer des mecs de toute l’Europe pour faire la fête” ». L’équipe se penche alors sur une édition diurne et non dansante pour novembre 2020. « Mais on a fini par tout annuler et se tourner sur avril 2022 ».

Le silence ne s’est pas brisé. Les affiches du Listen 2020 enroulent toujours leurs rubans de Möbius sur les murs du bureau de Lorenzo Serra, aux anciennes casernes d’Ixelles. C’est là que le promoteur s’est retranché pour veiller aux intérêts de son secteur. Depuis le premier lockdown, les volets des clubs ne se sont jamais relevés : la nuit bruxelloise sommeille depuis un an. Alors Serra sonne le réveil : il est devenu porte-parole de la culture club, poussant de la voix comme les ingés son poussent les amplis rugissant la techno. « Il faut se battre pour notre droit de vivre de notre travail ». Au printemps 2020, dans l’urgence, naît donc la Brussels by Night Federation (*).

Sa tête d’affiche sourit. Mais semble lasse. « Les entrepreneurs nocturnes sont responsables. Ils ont compris que les clubs sont des cocottes-minute à Covid. On a fermé. On est solidaires des 11 millions », admet l’organisateur en paraphrasant Alexander De Croo. « Mais maintenant, les 11 millions doivent nous aider ». Or, rien ne vient. La file d’attente est plus longue qu’un samedi soir à l’entrée d’une boîte. Et le bar ne sert que des dés à coudre. « Les politiques déclarent qu’ils s’inquiètent pour la nuit, mais l’argent n’est pas là. Les mois passent, les gens perdent tout, certains se suicident. Un mec m’a dit : “t’as qu’à changer de métier”. On en est là ! »