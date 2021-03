×

Le monde de la nuit belge est sous cloche depuis 1 an. DJ, patrons de clubs, organisateurs, clubbers : tous attendent la réouverture pour soigner un mal-être inédit. Peu comprennent comment les technologies actuelles ne permettent pas de relancer. À Bruxelles, la Brussels By Night Federation plaide donc pour une fête outdoor dès cet été. Sans quoi les faillites vont se multiplier. Les DJ, eux, pansent leurs plaies en mixant en ligne. Mais le moral est au plus bas et certains craquent. Tous se confient à L’Avenir.