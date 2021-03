Jordan, de la lumière à l’ombre : « En dépression totale »

« J’ai un truc de ouf : une console lumière à 8.000€. Je l’ai commandée en décembre 2019 et reçue juste avant le confinement. Elle n’a jamais vu un concert. Je paye les mensualités avec mon boulot de jour ».

Spécialiste des lumières pour les clubs, les événements ou les festivals (dans le milieu, on dit “light jockey”) Jordan Waeles vit la pandémie comme une catastrophe. Véritable passionné des LED, lasers, stroboscopes et autres lyres rotatives, il n’avait loupé aucune soirée de La Cabane avant sa fermeture obligatoire de mars 2020 (lire cadrée). Un drame pour son responsable technique, au four et au moulin depuis l’inauguration un an plus tôt. Sa mine sombre, dans les bleus et rouges qu’il enclenche entre les panneaux de bois clair pendus au plafond du petit club de Watermael-Boitsfort, ne peut mentir.

« J’ai reçu toutes les annulations jusqu’à août. J’ai fait une crise d’angoisse terrible qui m’a causé une paralysie faciale due au stress »

« En mars, d’un coup, j’ai reçu toutes les annulations pour les soirées bookées jusqu’à août. J’ai fait une crise d’angoisse terrible qui m’a causé une paralysie faciale due au stress ». Pour cet ancien DJ transe, 100 % concentré sur les lights depuis 4 ans, c’est « une passion qui s’effondre », des rentrées qui s’évaporent, mais aussi « toute une vie sociale » qui disparaît. Résultat : un burn-out accentué par un coup de malchance. Quelques semaines plus tard, le Bruxellois est en effet remercié par la boîte de logistique pour laquelle il bosse depuis 11 ans. « Plus de boulot, plus de lumières : je suis tombé en dépression totale ». Plutôt que de postuler dans « des usines à viande internationales sans intérêt », il passe son temps sur Animal Crossing.

Fin novembre 2020, Jordan Waeles retrouve un job de jour dans une boîte à dimension familiale. « Ça paye les factures, les cotisations sociales, parce qu’au niveau lights, y a plus aucune prestation depuis mars ». Ni les fêtes de la saucisse, ni les petits festivals punk, ni les frichtis de bienfaisance de magistrats. Pourtant, le light jockey s’estime verni. « J’ai la chance de ne pas avoir un entrepôt de matos rempli, comme les entreprises qui m’emploient comme “baby-sitter” sur des événements ». Mais en plus de sa console orpheline de gros son, Jordan avait investi dans des logiciels de scénographie « à 6.000€ la licence », des PC puissants, une machine à fumée, des gradateurs…

« Jordan soigne le DJ à côté de qui il travaille, il pense à lui ramener un verre s’il passe au bar et relaye parfaitement chaque incident technique »

C’est ce dévouement sans condition du gars « plus intéressé par ce qui se passe en backstage » qui séduit tant les patrons de La Cabane. « Après 10 ans de métier, tu fais une sélection quand tu montes un club. Jordan est passionné et malgré les horaires, il peut rester 3h de plus si on a besoin de lui », opine Thomas Vandepitte, directeur technique de l’adresse de la chaussée de La Hulpe. Relayé par Julian Leclercq, directeur artistique : « Il soigne le DJ à côté de qui il travaille, il pense à lui ramener un verre s’il passe au bar et relaye parfaitement chaque incident technique ». Et puis surtout, « il capte immédiatement ce dont on a besoin ici comme ambiance lumineuse. T’as besoin de ça, dans la nuit ».