DJ Athome : « 600 consultations entre mars et décembre »

« La danse a une fonction. C’est un sport mental qui implique une synchronisation entre les gens, une socialisation, et qui préserve l’activité cérébrale. C’est pour ça qu’on enseigne le tango pour retarder l’Alzheimer : ça muscle le cerveau. Mais là, on nous a enlevé cette fonction. Le manque crée donc des carences comportementales, affectives et sociales ».

Maurizio Ferrara est psychologue chez Infor-Drogues, pour qui il reçoit dans les locaux de Modus Vivendi à Saint-Gilles. Outre ce taf au sein de l’ASBL de réduction des risques en milieu festif, il est aussi DJ sous le nom d’Athome et membre du duo belgo-italien Front de Cadeaux (lire cadrée). Cette double casquette attire à ses consultations un condensé de la nuit bruxelloise. Dont la détresse « explose » depuis mars 2020 et la mise sous cloche des dancefloors. « J’ai dû faire 600 consultations entre mars et décembre alors qu’avant je tournais à 350 par an. La demande a augmenté de 25 % : je suis obligé de relayer les patients ailleurs mais partout, c’est 3 ou 4 semaines de délai ».

Dans cette « humeur dépressive devenue normale », il y a parfois urgence. La détresse mène aux idées noires, aux pensées suicidaires. « Dans ma patientèle, personne n’a profité du confinement pour diminuer ou arrêter une consommation problématique ». Spécialiste de la thérapie cognitivo-comportementale, Maurizio ne peut même plus diversifier les intérêts de ses malades. « Impossible de les éloigner d’une consommation problématique en les envoyant au cinéma, au sauna. L’isolement grimpe. » La consommation aussi.

Quand les artistes de musique électronique se réfèrent au thérapeute, ils se débarrassent surtout « de questions existentielles ». Ce sont parfois des DJ « qui bossent depuis des années au noir ou en RPI (ou « Régime des Petites Indemnités », soit un défraiement réservé aux artistes exempté d’impôt et de cotisations sociales, NDLR), qui mixent dans des bars pour arrondir leurs fins de mois. Ils allaient chercher quoi ? 200€ la soirée ? 600€ par mois ? Pour s’acheter des pâtes et payer le loyer. Ceux-là sont oubliés par les aides ». D’autres sont en panne de créativité. « Le streaming, les objectifs à court terme pour produire quelques morceaux, c’est bien pendant 6 mois ». Alors forcément, « en 2021, y a pas beaucoup de jeunes qui veulent faire DJ ».