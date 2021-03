Azo : « Il n’y a plus d’endroit safe pour la communauté queer »

Le samedi 13 mars, Azo est allée se recueillir… au Club C12. Pour commémorer un an de fermeture, la boîte du Marché aux Herbes tenait un petit autel funéraire en ses murs. Comme à d’autres adresses bruxelloises, les clubbers en manque y ont signé quelques cartes postales et sont repartis avec un peu de merchandising pour soutenir leur lieu de fête favori. « Ça m’a fait du bien même si c’était un peu kitsch », sourit la DJ. « Cette fermeture, c’est un gros trauma ».

Le coup de massue est d’autant plus violent pour Azo qu’elle se définit comme « activiste queer ». Elle développe : « J’essaye de monter des lieux “safe” pour les personnes queer. Des soirées ouvertes, sans jugement, sans agression. Or, depuis le confinement, sans bar, sans club, ce type d’endroit n’existe plus. Il n’y a pas de supermarché queer ». D’où un isolement neuf pour une communauté habituellement très soudée : « les queers ont perdu une partie de leur vie ». La perte ne concerne pas uniquement la nuit, mais aussi les alternatives de jour comme le festival de cinéma Pink Screen, dont Azo programme la soirée de clôture. « Et depuis lors, il est impossible de remettre en place ce genre de lieux safe ». Conséquence : une communauté « déprimée », à qui les DJ sets en streaming ou les Zoom party ne font que rappeler la triste réalité.

Avant la brutale coupure du son dans les boîtes, Azo mixait deux fois par week-end. Organisatrice de soirées, elle avait blindé son agenda jusqu’à fin 2020. La fiesta finale de la pride à l’AB, les nuits bimestrielles au C12 ou ses dates de DJ et productrice acid en pleine éclosion : tout tombe à l’eau. Un gros coup au moral pour la Parisienne exilée à Bruxelles, qui rêve de musique électronique depuis ses 4 ans. « Je me suis lancée dès mes 18 ans. Avant ça, mes parents m’ont obligée à apprendre le piano ». Passionnée, elle a branché ses platines dans son appart d’Ixelles « avant même d’avoir un four ».

Côté finances, Azo garde heureusement la santé grâce à un mi-temps dans un métier « de jour ». Le moral se maintient vaille que vaille via des « rave party en ligne » (lire cadrée), de la production sur une mythique Roland TB-303 récemment acquise et choyée comme un bébé, une compil sur Soundcloud pour le club C12, ou bien une flatteuse invitation à se produire en live à la Gaîté Lyrique à Paris le 6 mars 2021. Via son nouveau collectif Queer Future Club, l’activiste pense aussi lancer des discussions « rigolotes » pour sa communauté, histoire de dérider un peu le parterre.

Surtout, la Bruxelloise milite pour l’arrivée de mesures. « Elles sont bien connues : concerts expérimentaux pour vérifier les montées de cas, démocratisation des tests antigéniques rapides en entrée et sortie des soirées et distanciation ». La distanciation sur le dancefloor : jouable ? « La survie financière des clubs est en jeu, mais pas seulement : la survie psychologique des artistes et des clubbers aussi. Moi, si demain on m’autorise à jouer sur une terrasse ou une scène à jauge réduite et que le public peut danser à 1m de distance, je suis OK ».

Il faut aussi casser la tirelire pour les artistes et les clubs. « Les salles ont dû attendre un an. Et encore : tout le monde n’est pas sur la même ligne. Moi, mon association n’est pas assujettie à la TVA. Résultat : je ne reçois rien ». Et que dire des DJ sans statut d’artiste : « Pour la plupart, c’est la galère parce qu’ils font tout en black ». Pour un DJ bruxellois qui touche « entre 200 et 500€ » le cachet, très loin des « 5.000 à 10.000 » auxquels les noms internationaux peuvent prétendre, la pandémie plombe donc un quotidien déjà pas facile en temps normal.