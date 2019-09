Les temps forts de la journée

La mise en branle de la procession

Le départ est donné quand les reliques de Feuillen, posées sur deux tables portées par les agriculteurs de Fosses quittent la collégiale. Il est 8h à ce moment-là. Elles sont entourées par la compagnie des Arquebusiers et les membres de la confrérie Saint-Feuillen. L’escorte militaire se met en marche vers 8h30.

«Au Pautche» et au «Chêne» : les deux bataillons carrés

Le cortège ainsi formé quitte doucement le centre-ville au pas, au rythme des fifres et des tambours, et rejoint les campagnes. Il se dirige vers la plaine dite du « Pautche », pour un moment impressionnant visuellement le « bataillon carré ». C’est la seule fois de la journée qu’on peut voir les 3 000 marcheurs rassemblés en un même endroit (cela prend un plusieurs dizaines de minutes). L’effet est impressionnant aussi au niveau sonore puisqu’ils tirent une salve générale. Celle-ci est commandée par le président de l’état-major. L’autre bataillon carré au lieu-dit « Le Chêne » tire une autre décharge générale aux ordres de Napoléon, plus tard dans la matinée. Le cortège se disloque ensuite pour la pause de midi. Après le repas, on reprend, mais avec une particularité initiée en 2012 et reproduite pour cette édition : l’après-midi ce sont les compagnies, extérieures à Fosses, les invitées, qui ouvrent le défilé, les fossoises fermant la marche. On est toujours hors des murs de la ville où on entend tirailler à tout va depuis le bois saint-Feuillen : les soldats y « lèvent le lièvre », une vieille coutume.

La Folie : la ferme et la descente des Greffes

Ensuite, c’est « La Folie ». Au sens strict. Sur les hauteurs de la ville, se trouvent les terres que dans le temps on disait « folles », parce que schisteuses, trop grasses. La ferme qui s’y est installée est donc baptisée « Ferme de la Folie ». Une superbe bâtisse en carré, repeinte tous les sept ans pour la Septennale, et où tout le cortège va passer, les uniformes envahissant et traversant la cour pavée. Une très belle étape à voir également. Contrastée et complémentaire à ce moment, la descente des « Greffes de la Folie » est un autre immanquable. Dans le champ ainsi nommé, l’armée va se mettre au pas de charge, déboulant par vagues hurlantes, tambours battants, drapeaux au vent, fantassins tiraillant et chevaux au galop.

Feu de file : le dernier hommage qui sent la poudre