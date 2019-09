Ce 29 septembre, 3.000 marcheurs mettront une nouvelle fois à l’honneur un moine irlandais. Les septennales de Saint-Feuillen, c’est la marche de tous les superlatifs. Des milliers de marcheurs s’égrenant aux tambours, en dehors des murs séculaires, sur un parcours pittoresque d’un peu plus de 12 km. Quelque 20 000 spectateurs attendus pour regarder passer cette escorte fantastique aux reliques d’un certain Feuillen, moine téméraire et évêque itinérant, bâtisseur d’un monastère par lequel vint le grand commencement de tout, Fosses s’étant par la suite développée sur ses murs porteurs.

Un moine assassiné

Feuillen est un moine irlandais du 7e siècle, venu à Fosses prêcher la bonne parole. Il y fonde un petit monastère, probablement à l’emplacement de l’actuelle place du Chapitre. Il meurt assassiné en 655 par des brigands dans une forêt près du Rœulx et son corps est ensuite rapatrié à Fosses-la-Ville. Considéré comme fondateur de la cité (même si le territoire était déjà occupé depuis la préhistoire), il en est le saint patron et fait l’objet d’un culte intense dès le Moyen Âge. Saint-Feuillen y est invoqué contre les maux de tête, les épidémies, la sécheresse, les pluies incessantes et pour avoir de bonnes récoltes. Fosses devient un lieu de pèlerinage, ce qui va donner amener à la construction d’une abbatiale (devenue ensuite collégiale). Et des processions sont organisées en l’honneur des reliques du saint pour demander sa protection. La plus ancienne référencée dans les archives date de 1086.