Les femmes sont partout

Une charlotte à la Françoise

Nouvelle habitante de Fosses depuis un peu plus d’un an, Françoise Besson Didion est originaire de Namur. Pour elle, le folklore ce sont les Wallos, les Echasseurs, le festival international du Folklore.

Sous le charme du folklore péruvien

Son chemin de vie l’emmène en Amérique du Sud, et elle tombe sous le charme du folklore péruvien : « Les danses, la chaleur, la musique. Il y a beaucoup plus de folklore qu’ici ! On allait voir tous les spectacles qui réunissaient tous les folklores du Pérou. »

Les Marches de l’Entre-Sambre et Meuse, elle connaissait, mais sans plus : « J’en avais déjà vu peut-être une fois. Le folklore de Fosses, je l’ai découvert petit à petit. Sans vraiment devoir chercher : tout le monde en parle ici ! Puis, en buvant un verre lors d’une sortie préliminaire, j’ai discuté avec un couple. Ils m’ont proposé de venir chez les Charlotte de la Compagnie de Le Roux. Et voilà ! Ça a commencé comme ça ! »

Et cette fois, elle a décidé de ne plus être que simple spectatrice : « Pour bien comprendre une Marche, il faut vivre ça de l’intérieur, pas de l’extérieur. Donc, la seule façon, c’est de participer. Ce qui m’étonne le plus, c’est le nombre de cantinières. Chaque peloton en a une. Mais elles sont vraiment débordées ! »