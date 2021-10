La bonne santé du vin wallon

En termes de volume, on constate que le paysage viticole belge est une vraie mosaïque. Il y a les petits, les grands et les très grands.

En 2020, le vignoble belge recense donc 198 vignerons, contre 154 en 2019. Les plus fortes progressions ont été constatées dans les provinces du Limbourg (37 vignerons contre 27 en 2019) et de Liège (21 vignerons contre 9 en 2019). La Flandre, avec 68 %, compte encore deux fois plus de vignerons que la Wallonie, mais cette dernière rattrape considérablement son retard. En 2019, 25 % des vignerons étaient wallons tandis qu’en 2020, ils étaient 32 %. Au total, 587 ha sont utilisés pour la production de vin en Belgique et la taille moyenne des exploitations est de 3 ha de vignes. Seuls 14 producteurs le font sur plus de 10 ha.

La plus grande production en Hainaut

La Flandre compte le plus grand nombre de vignerons et d’hectares cultivés (326 ha contre 260 en Wallonie), mais la Wallonie produit beaucoup plus de litres de vin (surtout mousseux). Sur un total de 1,8 million de litres, 1 million a été produit en Wallonie, soit environ 10 % de plus qu’en Flandre.

La Wallonie est une terre de bulles. Et c’est très largement le Hainaut qui est le plus grand producteur de vin belge avec 31 % de la production totale (568 936 litres). C’est trois fois plus que la production de bulles des provinces du Limbourg, du Brabant flamand et de la Flandre occidentale réunies. Une production qui reste fluctuante suivant les millésimes.

À ce jour, 2018 reste l’année de tous les records, avec une production nationale de près de 2 millions de litres. Ce qui fait 2,7 millions de bouteilles de 0,75 1. En 2019, la production totale belge (1,5 million de litres, soit 2 millions de cols de 0,75 1) a connu une réduction de 25 % par rapport à 2018. En 2020, malgré des gelées tardives en mai et un été caniculaire, la production s’est rapprochée du record de 2018. Mais on retiendra un autre record pour l’année 2020, celui de la plus forte hausse (+ 25 %) du nombre de vignerons.

Gelées et pluies ont été au menu de ce millésime 2021 qui s’annonce comme une annus horribilis au niveau de la production. Cependant, le vignoble wallon, et a fortiori belge, n’a pas ralenti son expansion, que du contraire, et le cap des 600 ha pourrait bien être dépassé d’ici la fin de l’année.