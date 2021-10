Tout plaquer pour devenir maraîcher

C’est alors que tout s’enchaine : alors que la formation arrive à son terme, Sarah lâche son boulot dans l’associatif liégeois. « C’est à ce moment-là que j’ai vu que la commune de Comblain-au-Pont cherchait quelqu’un qui voudrait s’installer en maraîchage et en traction. En fait, le deal c’était qu’eux cherchaient quelqu’un qui voulait s’installer de façon professionnelle, à temps plein, en tant qu’indépendant, en échange, ils avaient un cheval à mettre à disposition et avaient reçu un subside pour payer la formation du cheval et du maraîcher. » Et pour couronner le tout, l’expérience proposée prenait place à proximité de la ferme familiale. « Tout se mettait tellement bien que j’ai sauté sur l’occasion en disant : « Oui, oui, j’arriverai à faire pousser des légumes ». Alors que je n’avais jamais fait ça avant ! J’ai donc dû convaincre tout le monde que ça allait aller, que j’allais mener mon cheval, même si, moi, je n’en étais pas convaincue… »

Le flegme de Petula

Sept ans plus tard, Sarah se sent désormais pleinement épanouie dans son Jardin de la Fouarge, parmi ces champs de courgettes et plants de tomates. Elle a en outre développé, au fil des mois, puis des années, une véritable complicité avec Petula, son cheval de trait.

« La spécificité du Jardin de la Fouarge, c’est donc la traction animale. Ça veut dire que je ne travaille pas avec un tracteur, pas avec un motoculteur. On essaye de faire le moins possible de travaux manuels, toute la préparation du sol et l’entretien des cultures sont faits avec le cheval et des outils adaptés à la traction animale. Il y a un respect d’un certain rythme naturel. Si je travaille avec un tracteur, je peux travailler 16 heures d’affilée et ne pas faire attention non plus à moi, à mon rythme, au rythme du vivant. Car c’est ça pour moi le jardin, c’est respecter le plus possible le vivant, le rythme du vivant et un certain équilibre. Et je trouve que le fait de travailler avec un cheval apporte vraiment cette dimension, ça oblige d’être assez calme, d’être vraiment concentrée à ce que je fais et je crois que c’est ça qui me plait le plus, en dehors de l’aspect technique qui est très avantageux selon moi. »