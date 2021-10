À quelques kilomètres de là, Fabien bêche énergiquement. Il est occupé à retourner une parcelle qui accueillera bientôt, il l’espère, des dizaines et des dizaines de roquettes et autres frisées. « C’est gai, c’est très gai, c’est très énergisant, souffle-t-il entre deux coups de bêche. Parce que la terre, on le dit, et je le ressens vraiment, elle emporte nos problèmes, elle nous apporte son énergie et ça se ressent au quotidien. » Une cagette emplie de semis dans les mains, Stéphanie, sa compagne, abonde dans le sens de Fabien. « Plus le temps passe à travailler avec la terre et plus je ressens fort ces liens entre l’énergie du moment, de la nature et mon rythme personnel. J’en avais assez de partir au boulot à 8h, de revenir à 18h, et d’avoir ces journées cadenassées, toutes les mêmes. Désormais, je peux vivre beaucoup plus en fonction des rythmes de la nature, en fonction des saisons. »

« C’est-à-dire qu’on vit de manière plus naturelle, reprend Sarah. Finalement c’est plus facile, parce qu’en hiver je ne me lève jamais avant le soleil (rire). Jamais je ne me lève à 7h du matin au mois de décembre, quand on est fatigué ! Je dors ou je reste chez moi, près du feu. Au printemps, par contre, là où la sève remonte partout, nous aussi on la sent ! Il y a du boulot et on travaille. Et puis on sent les moindres changements dans l’air, la moindre chaleur, la moindre pluie, le moindre vent : on est plus au fait de l’environnement, ça, c’est quelque chose qui me plait. »

Une ancre et des racines « Le retour à la terre, c’est un retour à soi, avant tout, à une reconnexion, développe Fabien. Un retour à ce qui est bon pour soi, à ce qui est essentiel, à un rythme de vie peut-être plus serein, à plus de douceur, plus de lenteur, c’est sortir d’un rythme de vie plus effréné dans lequel, parfois, on est un peu en pilote automatique et où l’on ne se rend pas toujours compte que l’on ne se fait pas toujours que du bien. »

