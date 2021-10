À la croisée des chemins et des parcours de vie

Mais la difficulté principale rencontrée par les maraîchers se situe au niveau économique. C’est la commercialisation, analyse Claire Olivier. Il est malheureusement régulier d’avoir des producteurs qui ont une production qualitative mais qu’ils n’arrivent pas à écouler. Un maraîcher doit être à la fois producteur et s’occuper aussi de la commercialisation de sa production, il a différentes casquettes. Donc, c’est un métier polyvalent qui demande une rigueur importante et une organisation. »

Sensibiliser les citoyens… et le politique

Les difficultés sont donc souvent de nature économique, mais aussi politiques.

Avec la Forêt de Luhan, Stéphanie se bat au quotidien pour faire reconnaître son exploitation.

« La conscience arrive, mais on ne soutient pas du tout les producteurs de petites surfaces, très locales et très diversifiées, juge-t-elle ainsi. Cela signifie que c’est un peu partir de rien, sans aide, dans des métiers que l’on connaît comme non rentables. L’agriculture conventionnelle, elle, est subsidiée. »

De façon plus large, sensibiliser la population locale n’est pas toujours simple.

« Il y a une conscience qui augmente sur le fait de consommer local, observe tout de même Stéphanie. Il y a aussi des croyances qui se déconstruisent un peu, sur le prix notamment. On n’est pas plus cher que du supermarché en bio. Mais on ressent cette pression des magasins low cost. Et puis on n’est pas l’équivalent d’un supermarché, on n’a pas tous les produits disponibles tout le temps et à tout horaire. »