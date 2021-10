L’alternative maraîchère, réalité wallonne

Même si celle-ci est à considérer comme un fruit au regard de la botanique, la tomate reste le légume qui attire le plus les consommateurs. Elle est d’ailleurs ce que l’on appelle dans le milieu un « produit d’appel ». Toutefois, avec ses maigres 4% de la production totale, la culture de la tomate n’arrive qu’en troisième position (derrière la carotte et ses 45%, et l’oignon et ses 37%) parmi les 136.000 tonnes de légumes frais produits en Wallonie au cours de l’année 2018.

Sur l’année 2018, les légumes frais – toutes origines confondues – représentaient à peine 1.5% des dépenses moyennes chez le consommateur belge. À titre de comparaison, c’est moins que la viande fraîche et la charcuterie (2.9%), mais c’est aussi – plus interpellant – moins que l’alcool et le tabac (2%).

« La carotte et l’oignon sont des cultures produites sur de plus grandes surfaces et avec des plus gros volumes, précise encore Claire Olivier. Et là, on retrouve classiquement des agriculteurs en diversification qui optent pour ce type de productions, car elles sont plus proches de ce qu’ils font déjà sur les grandes cultures. »

En Wallonie, on peut toutefois pratiquement tout cultiver.

« Il existe une cinquantaine de productions différentes que l’on peut retrouver sur nos parcelles, confirme la directrice du CIM. Parmi celles-ci, on peut citer les courges, qui sont des légumes bien de chez nous. De plus, ces dernières années, avec les changements climatiques, certaines cultures qui n’étaient pas réalisables ici jusque maintenant sont désormais envisagées. C’est le cas par exemple du melon, qui peut être produit sous tunnel. Et parmi les produits d’appel les plus fréquents chez nos maraîchers wallons, outre la tomate de pleine terre, on retrouve aussi l’asperge verte, très populaire auprès du consommateur. »

L’impact du Covid

Avec la crise sanitaire du Covid-19, nos habitudes de consommation ont changé lors du printemps 2020. En raison du danger que représentait la propagation du virus et à la suite des mesures très strictes prises par le gouvernement durant le premier confinement, bon nombre de consommateurs ont délaissé – en tout ou en partie – les grandes surfaces. Ils se sont alors généralement tournés vers les producteurs locaux : l’agriculteur du bout de la rue ou le maraîcher du village voisin, par exemple.

Sur l’ensemble de l’année 2020, le Centre flamand de marketing agricole et de la pêche (VLAM), qui a analysé la consommation moyenne dans les commerces de détail, a ainsi calculé que le Belge a acheté en moyenne 40 kilos de légumes frais, contre 36 kilos en 2019 (soit une augmentation de + 10 %). La consommation de fruits frais a, elle aussi, augmenté : + 4 % sur cette même période.

Une enquête menée en juillet de l’année dernière par des chercheurs et chercheuses de l’UCLouvain, de l’Université Saint-Louis Bruxelles et du Centre Socialiste d’Education Permanente (CESEP) – sous l’égide de Julien Charles et de Samuel Desguin – avait mis en exergue le fait que la crise a encouragé, voire obligé 87% des personnes interrogées à changer leurs habitudes de consommation. Parmi celles-ci, 31 % indiquaient consommer davantage local, via notamment les commerces de proximité.

Toutefois, dès juillet 2020, le CIM observait déjà un retour à la situation d’avant la crise : « Avec le déconfinement, les gens ne prennent plus le temps d’aller chez les petits producteurs comme ils l’ont fait durant le confinement », notait alors Alain Delvigne, conseiller technique.