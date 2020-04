Faite de « petits » gestes, la routine des veilleurs de nuit est méthodique. « Depuis le confinement, j’ai même l’impression qu’il faut parfois être un peu plus vigilant encore, explique Simon alors qu’il en termine avec le dernier des 7 étages du bâtiment. Dans le centre-ville, étant donné qu’il y a moins de circulation, on repère plus difficilement les fenêtres entrouvertes, par exemple. Mais bon, le calme actuel a du bon aussi… » Entre deux missions, il permet ainsi aux collègues de se retrouver quelques minutes aux alentours de la place de la Cathédrale.

« Parfois, on boit un café entre nous et on discute du boulot ou même d’autres choses, lâche Jonathan, l’agent le plus expérimenté de la soirée sur Liège. Là, par exemple, on vient juste d’évoquer cette voiture qui a brûlé à proximité de la façade d’un de nos clients. D’autres nuits, on parle un peu plus de la situation qu’on traverse, des festivals et des événements qui sont annulés et pour lesquels nos collègues étaient réquisitionnés. Bref, on discute. Histoire de garder un vrai contact, autrement que par la radio. »