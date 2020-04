« Héberger des sans-abri dans un stade de foot, c’est spécial »

Arrivé à hauteur de la tribune II, l’agent montois, de faction depuis 15h00 jusque 22h00, s’engouffre dans les locaux anciennement réservés aux équipes et aux employés du stade. Près de la cuisine, il rejoint ses collègues du jour, Moïra, François et Jérôme, autour d’une grande table sur laquelle sont notamment disposés un énorme flacon de gel hydroalcoolique et quelques masques de protection.

« On commence à manquer de masques, note Moïra. On essaye de trouver des solutions et de piocher dans notre stock uniquement quand c’est nécessaire, mais on est parfois rattrapé par la réalité du terrain. »

Et le terrain de ces travailleurs sociaux, depuis plus d’un mois, c’est ce stade de foot réaménagé en abri de jour et de nuit.

« Étant donné les circonstances, notre ancien refuge était devenu trop exigu pour héberger tout le monde dans le respect des normes sanitaires, poursuit Moïra. C’est pourquoi nous avons déménagé temporairement dans ces locaux sportifs, beaucoup plus grands, où les résidents peuvent toujours trouver assistance. »