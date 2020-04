« En temps de Covid, on a moins d’interventions mais… »

« On attend d’en connaître plus sur les mesures qui seront prises mais, de façon générale, ça reste un peu trop flou, estiment les différents agents de terrain. Dans notre cas, par exemple, comment on fait pour savoir si une personne se déplace par nécessité ou non ? Entre ceux qui nous assurent qu’ils se rendent chez Brico et ceux qui vont chez le pépiniériste du coin, il y a tellement d’exceptions désormais que c’est de plus en plus difficile de savoir qui nous ment ou pas. Et ça le sera encore plus dans les prochaines semaines, puisque les règles changent constamment. »

Reste qu’au total, près de 300 procès-verbaux (81 SAC et plus de 200 PV judiciaires) ont été délivrés depuis le début du déconfinement.