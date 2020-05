Autoworld est un musée populaire, visant un public différent de ceux des grands musées d’art. Mais qui a aussi de nombreux points communs avec eux : ici, 60% du public est étranger. Les touristes sont nombreux à venir admirer les belles carrosseries qui ont fait l’Histoire de l’automobile. Cet été, il n’y aura pas de touristes. Il faudra donc se réinventer.

Sébastien de Baere, directeur du musée : « Nous avons profité de cette fermeture forcée pour faire une cure de jouvence. On a pu rafraîchir tout le premier étage du musée. Il faut savoir que Autoworld est ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc, lorsque l’on doit faire des aménagements, des travaux d’entretien, de peinture, c’est toujours compliqué. Ici, on a pu travailler à l’aise. On a eu le temps de réfléchir, on a pu vider complètement l’étage. Nos pièces d’art sont des voitures, donc les déplacer c’est assez compliqué. Dès lors, on a pu faire les choses comme il faut. »

Une cure de jouvence bienvenue donc, un temps mis à profit pour faire ces travaux si souvent reportés. Mais deux mois de fermeture, c’est aussi deux mois sans rentrées financières. Hormis l’absence des visiteurs habituels, ce sont également de nombreux événements festifs qui ont dû être annulés. « Heureusement, on a très bien travaillé ces 10 dernières années, on a pu constituer une réserve et pendant ces deux mois, on a continué à survivre grâce à cette réserve. »

À l’instar de ses confrères, Sébastien de Baere et son équipe, dont une grande partie a dû être mise en chômage économique, ont été forcés de repenser la visite du musée. Plus question de flâner à sa guise au milieu des voitures, il faudra désormais suivre un itinéraire précis, balisé, étudié de façon à respecter la distanciation sociale et éviter que les personnes se croisent. Il faudra aussi se désinfecter les mains à l’entrée et sans doute porter le masque. Les places seront à réserver sur internet.

Gentlemen, start your engine

Il va falloir aussi repenser la communication, plus tournée vers un public belge. « Pendant le confinement, on a réalisé des vidéos facebook live. Pour montrer le musée fermé et aussi demander aux gens de voter pour ce qu’ils voulaient voir. Pendant 20 minutes, on filmait et parlait avec les gens autour d’une voiture. La Ferrari Testarossa a eu un beau succès. On a fait tourner le moteur et répondu aux questions des internautes. » Ce qui a permis de garder le lien avec le public. Et de lancer de nouvelles idées à mettre maintenant en œuvre : « On va créer une animation Lego® pour les enfants, on va faire rouler les voitures sur l’esplanade, faire tourner les moteurs et aussi monter une exposition consacrée à la Porsche 356, qui remplacera l’expo prévue pour les 75 ans de Škoda, qui, elle, ne pourra avoir lieu cette année. »