5 faits marquants du procès

1. La condamnation: Xavier Van Dam, assassin et violeur, condamné à la perpétuité

Le jury a infligé cette peine après en avoir délibéré durant trois heures.

Les jurés retiennent entre autres l’extrême gravité des faits, le mépris que Xavier Van Dam a eu pour l’intégrité physique et psychique d’autrui en s’attaquant ainsi à une jeune mère de famille, les conséquences et le dommage engendrés à la famille, aux enfants et aux proches de Wivinne Marion.

Ils tiennent aussi compte des traits de personnalité inquiétants de Xavier Van Dam, de ses antécédents judiciaires, de l’émoi que ce sordide assassinat a créé au sein de la population ainsi que du trouble causé à l’ordre public.

Xavier Van Dam fait aussi l’objet d’une mise à disposition du Tribunal de l’application des peines pour une durée de 15 ans.

Cette peine maximale est celle qui avait été requise mardi matin par l’avocate générale, Audrey Seminara, qui ne retenait aucune circonstance atténuante. Le jury a donc marché sur ses pas. Les avocats de Van Dam, Me Toussaint, Me Closson et Me Devaux, avaient quant à eux sollicité 30 ans de prison ainsi qu’une mise à disposition du TAP également de 15 ans.

«Peine dure mais méritée»

Pour la maman de Wivinne Marion, Danielle Falque, cette peine est un soulagement. «Elle est dure mais méritée. Ce qu’il a fait à ma fille, c’est affreux. Il faut bien se rendre compte de ce qu’elle a enduré, toute la souffrance et les conséquences que ça implique: des familles brisées, des vies éteintes. C’était un rayon de soleil. C’est une peine exemplaire pour une petite femme exceptionnelle.»

Elle ajoute: «Wivinne, par sa mort, empêche d’autres décès comme cela d’avoir lieu. J’ai un pouvoir de résilience. Je n’ai pas le droit de me laisser aller. J’ai mes deux autres filles et cinq petits-enfants. Je dois donner de l’amour, m’occuper des autres et c’est ça qui me tient debout. La vie continue.»