Deux ans pour former un infirmier spécialisé

Alors que la crise du Covid-19 frappe la Belgique depuis trois grosses semaines, le service a pu compter sur la souplesse de ses docteurs et infirmiers pour continuer de fonctionner le plus normalement possible. « Enfin, si on peut appeler cela normalement, reprend le manager. Il a fallu demander aux gens de faire des heures supplémentaires, de réduire leurs congés ou encore en rappeler certains qui travaillent désormais pour d’autres services. Pour le moment, nous n’avons plus de vie privée. Nous n’avons plus qu’une vie professionnelle. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du nombre de respirateurs disponibles, mais on a souvent oublié que, sans les personnes qualifiées pour les faire fonctionner, on ne peut de toute façon pas faire grand chose. Ici à Brugmann, nous avons la capacité d’avoir plus de lits spécialisés, mais il nous manque la main-d’œuvre qualifiée. Un infirmier capable de travailler avec un respirateur ? Il faut deux ans pour le former. »