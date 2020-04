Il attend dès lors un geste des autorités. Suspension ou report des taxes, de l’ONSS, de la TVA… Mais l’effet ne se ferait sentir qu’en 2021. Un courrier reçu le matin même de notre visite lui réclame les taxes communales pour l’exercice 2019. Pour celles-là, pas de report possible. « Vivre en hibernation, on peut encore tenir, mais si les différentes autorités nous ponctionnent alors que nous n’avons pas de rentrées, c’est eux qui nous tueront ».

«Il faudra aussi pouvoir fonctionner en respectant les normes d’hygiène et de distanciation. Mais il en va aussi de la responsabilité de chacun. »

Un scénario qu’il faudra déjà mettre en oeuvre dès la fin de ce week-end. Mais on ne peut pas dire que la communication du gouvernement a été très claire. Reprise des activités sportives, du kayak, c’est oui, dès ce 4 mai… Mais ici, c’est du sport ou juste du loisir ?

Olivier Pitance : « Pour moi il n’y a pas de différence entre sport et loisir. La Première ministre a clairement cité le tennis, le golf et le kayak. Donc les décisions du CNS sont claires. » Dès ce lundi matin, le patron de Dinant Évasion a tenu à préparer son personnel à la reprise de ses activités. Mais « il faut laisser le temps aux différentes couches de la lasagne institutionnelle belge pour faire appliquer les décisions prises vendredi par le fédéral. Région, provinces et communes doivent s’aligner sur ce qui a été décidé par le CNS. Quant à la polémique de savoir si on peut se déplacer pour venir faire du kayak, pour moi c’est un peu léger ».

Ouvrir dès ce 4 mai, Olivier Pitance y compte bien. Il est prêt. Son personnel aussi. Mais s’il est optimiste, il n’est pas encore totalement confiant.

Pas si vite

Du côté des autorités communales, on est plus prudents. La bourgmestre d’Houyet, Hélène Lebrun, ne veut pas brûler les étapes. Si elle comprend bien l’impatience d’Olivier Pitance, elle préfère plus de mesure et de prudence.

«Il y a une certaine confusion dans les décisions du CNS. On pourrait faire la descente de la Lesse le 4 mai mais les réunions de famille ne seraient pas permises avant le 18 ? La Première a voulu parler de kayak sportif, comme le pratique Maxime Richard ou de l’aviron. Faire 80 km en voiture en famille pour venir faire une descente de la Lesse récréative, ça n’a pas de sens. C’est illogique. D’ailleurs, la Première ministre a bien précisé que les excursions d’un jour ne seraient permises qu’après le 18 mai.»

Dès lors, la bourgmestre d’Houyet, qui est suivie dans sa réflexion par Axel Tixhon (Dinant), attend une décision plus précise du SPW avant d’autoriser ou non la reprise de ce genre d’activité. « Ce genre de sortie de loisirs n’est pas prioritaire. Il faudra attendre le feu vert définitif du SPW avant de remettre les kayaks à l’eau. »