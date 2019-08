Dès le départ en 1969, « Les organisateurs de l’époque avaient une démarche complètement mercantile, rappelle Étienne Dombret, le chef éditorial de Classic 21. Alors même si ça a été le chaos sur le moment, qu’ils étaient dans le rouge absolu, aussi à cause d’artistes qui ont demandé des suppléments, qu’il a fallu utiliser des hélicos, ils ont quand même fait leur beurre après, en commercialisant la marque Woodstock ». On retrouve d’ailleurs Michael Lang, co-organisateur de Woodstock 69 dans cette non-édition du cinquantenaire.

Impossible aujourd’hui d’organiser un festival avec le même degré d’improvisation que celui de Woodstock en 1969. Tout est professionnalisé, budgété, le timing millimétré, la sécurité renforcée, le public plus exigeant… Tout ça met une pression folle sur les épaules des organisateurs.

Succession de tuiles

Alors, on ne sait pas si c’est un manque de prévoyance, ou une rocambolesque succession de malchance qui a contraint les organisateurs à annuler officiellement le 31 juillet le festival anniversaire. Ou un peu de tout ça. « Nous sommes tristes qu’une série de revers imprévus ait rendu impossible d’organiser le festival que nous avions imaginé », a déclaré, dans un communiqué, Michael Lang.

Les imprévus, ce sont surtout de successifs changements de lieux. Sous-dimensionné, inadapté, inassurable : aucun des lieux choisis n’avait reçu d’autorisation.

En plus de cette longue saga, les organisateurs ont connu des difficultés de financement. Un premier partenaire, Amplifi Live a retiré ses billes à 18 millions de dollars, puis la société de production Superfly a décidé elle aussi de mettre les voiles.

Avec toutes ces incertitudes, de nombreux artistes avaient déjà décommandé. C’est le cas de John Fogerty, Jay-Z, Miley Cyrus ou Santana. Payés d’avance, mais libérés de leur contrat par l’organisateur, qui les a encouragés à reverser une partie de leur cachet à une œuvre caritative.

Pourtant Fogerty jouera

Il existe pourtant des rassemblements commémoratifs chaque année les 15, 16 et 17 août, avec des concerts d’envergure à Bethel, lieu de l’édition originale… mais sans la marque Woodstock. Ainsi, au « Bethel Woods Center for the Arts », on commencera le 15 août avec une projection en plein air du film Woodstock : The Director’s Cut, on verra le 16 août Ringo Starr, le 17 août Santana et les Doobie Brothers, et le 18 août, c’est là que sera John Fogerty.

Le fiasco des autres éditions anniversaires

Il y a eu une première édition anniversaire pour les dix ans de Woodstock. Le 8 septembre 1979, au Madison Square Garden, à New York. Et, comme à chaque anniversaire, il y avait une programmation bien de l’époque, ainsi que des artistes présents lors du premier Woodstock, comme Canned Heat, Richie Havens, Stephen Stills… Pour les 20 ans, en 1989, le festival a eu lieu sur la plaine de Bethel, comme vingt ans plus tôt.

Si les deux premiers anniversaires se sont passés de manière relativement simple, et sans trop de promotion, les deux suivants ont été critiqués à cause de leur visée commerciale.

En 1994, pour les 25 ans, il y avait Joe Cocker, Cypress Hill, Metallica, Aerosmith, Sheryl Crow, Bob Dylan Green Day, Nine Inch Nails, Red Hot Chilly Peppers, Santana… Le prix du ticket d’entrée était fixé à 135 $ et vendus par pack de quatre uniquement. Les visiteurs étaient fouillés pour les empêcher d’entrer avec leurs propres boissons et nourriture. Mais après quelques heures à peine, ils ont été nombreux à forcer les barrières pour rentrer gratuitement. 164 000 tickets ont été vendus mais il y a eu plus du double de personnes sur le site. Et la sécurité s’est retrouvée très vite débordée.

Mais le plus gros fiasco, c’était en 1999. Il y avait notamment Limp Bizkit, James Brown, Rage Against the Machine, Megadeth, Alanis Morissette, Muse… et des barrières bien solides cette fois. Mais de nombreux incidents à l’intérieur. Météo torride, pas d’ombre, manque de commodités, d’eau et prix exorbitant des consommations ont sans doute contribué à échauffer les esprits… mais pas de quoi excuser les viols, agressions, feux et dégradations qui ont eu lieu.

En 2009, le Heroes of Woodstock Tour a rassemblé des groupes ou des membres des groupes présents à Woodstock 40 ans plus tôt lors d’une tournée de plusieurs villes aux États Unis : Ten Years After, Canned Heat, Jefferson Starship…