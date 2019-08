La Russie, c’est lui

Vladimir Poutine, l’homme fort de la Russie, fête ses 20 ans de pouvoir dans son pays.

Le 9 août 1999, il était nommé Premier ministre par intérim par le président Boris Eltsine, après le limogeage de Serguei Stepachine et de son gouvernement.

À l’époque, Vladimir Poutine n’est que peu connu. Chef des services de renseignement, il se présentera dans les premières années comme un homme capable de poursuivre les réformes démocratiques. Vingt ans plus tard, les observateurs jettent un autre regard sur son « règne », lors duquel Poutine, aujourd’hui âgé de 66 ans, a alterné présidence et mandats de Premier ministre (1999-2000 et 2008-2012).