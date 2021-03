Sebastiano , 19 ans

« On vit pour l’école : quand on est à la maison, on pense à l’école. Quand on est à l’école, on pense à l’école. On pense tout le temps à l’école. Ça influe sur l’envie, la motivation : quand on est à la maison, on commence à avoir de plus en plus du mal à se motiver. »